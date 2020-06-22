В Ленинградской области расследуется уголовное дело о покушении на убийство в отношении 35-летнего мужчины, который из карабина обстрелял лодку с отдыхающими. Как сообщает 47.news, огонь открыл бывший муниципальный депутат округа Измайловское, ныне бизнесмен Илья Русинов.

По имеющимся данным, ЧП произошло на озере Любимовское. В лодке находился мужчина с женой и 14-летней дочерью. По данным СК, был произведен "один целенаправленный выстрел из гладкоствольного карабина", в результате чего 32-летняя женщина получила ранение и позже была госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали раны внутренних органов и таза. Пострадавшая помещена в реанимацию.

Русинов был задержан и допрошен.

На допросе он заявил, что достал оружие, так как решил, что лодка слишком близко подплыла к его дачному участку. При этом правоохранители считают, что в момент стрельбы лодка находилась в 70 метрах от берега. По предварительным данным, стрелявший и его жертвы знакомы не были.

Как пишет " Санкт-Петербург", в 2006 году Русинов окончил факультет "Электроника и автоматика" ЛЭТИ, годом позже — факультет экономики и менеджмента. Работал на посту исполнительного директора в автоцентре. Является мастером спорта по спортивному ориентированию на квадроциклах, призером ряда соревнований по снегоходному кроссу.