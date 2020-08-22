Виктория Иванова. Чуть менее половины могил на знаменитом русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем нуждаются в реставрации и восстановлении, начало работ было запланировано на весну, но коронавирус внес свои коррективы, рассказал руководитель Российского центра науки и культуры в Париже Константин Волков в беседе с корреспондентом Mpravda.com.

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа находится в 24 километрах от Парижа, в департаменте Эсон. Оно было создано в конце XIX столетия, а первое русское захоронение появилось в 1927 году. Здесь похоронены писатели Иван Бунин и Тэффи, режиссер Андрей Тарковский, артисты балета Сергей Лифарь и Рудольф Нуреев, поэт Александр Галич, эмигранты разных волн, представители дворянства, военных кругов и другие выходцы из России.

История восстановления русского сектора кладбища Сент-Женевьев-де-Буа начинается еще в 2016 году — тогда некрополь в полном объеме был внесен в Перечень находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение.

Ход работ

«В 2018 году РЦНК организовал полную инвентаризацию. По ее результатам выяснилось, что на кладбище покоятся около 11 тысяч человек в 5203 захоронениях. Из них 45% — почти 2,5 тысячи могил — требуют работ. Существует отдельный список захоронений, на которых нет ничего, которые утрачены полностью и которые нуждаются в полном восстановлении. Получен подробный перечень могил, которые изношены от 25% до 75%», — рассказал Волков. Работы потребуются разные: где-то нужно лишь подкрасить буквы на надгробном камне, а где-то — восстанавливать утраченное надгробие с нуля.

1 из 3Визит патриарха Кирилла на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем

Результатами инвентаризации стала проектно-сметная документация и техзадание, «на основании которых можно в соответствии со всеми законами проводить тендерные процедуры и отбор исполнителя, назначить строительный контроль и выполнить работы на том уровне, которого заслуживает этот важнейший объект российской культуры во Франции».

«У нас благодаря проделанной работе есть предварительное видение того, как и что должно восстанавливаться. Но время идет, и любая проектно-сметная документация имеет свой срок действия. Это звучит как оксюморон, но кладбище — это живой организм. Сейчас, по прошествии двух лет, мы задумались о том, чтобы актуализировать нашу информацию о состоянии захоронений. Уверен, что к концу этого года – в начале следующего мы проведем такую актуализацию, будем понимать, есть ли новые разрушения и проблемы», — добавил директор российского центра.

Финансовый вопрос

По словам Волкова, все необходимые «внешние» согласования — с мэрией Сент-Женевьев-де-Буа, концессионерами, французскими контролирующими органами, археологами — Центр завершил еще в 2019 году. Стало понятно, что в 2020 году есть шанс получить необходимое финансирование.

«Для того чтобы уже сейчас уже получать деньги под конкретные проекты, нам точно нужно знать, на что именно мы их будем расходовать, в каком состоянии находится то или иное захоронение. Мы ждали, что финансирование будет выделено уже в этом году. Хотя было понятно, что его размеры, к сожалению, весь проект полностью не покрывали», — сказал он.

Из-за недостатка средств могилы, подлежащие ремонту, придется как-то ранжировать. «Лучше, конечно, было бы сразу закрыть эту тему, не выбирая ни по значению похороненных, ни по состоянию сохранности могил, чтобы не создавать никакой конкуренции, тем более что объект внесен в Перечень особых объектов полностью. Лучше было бы полностью получить финансирование, привести эти 2,5 тысячи могил в порядок и дальше заниматься просто поддержанием их в нормальном состоянии. Но, увы, экономическая ситуация не позволяет получить эти средства целиком, поэтому сумма, которая предполагалась к выделению, могла равняться примерно половине имеющейся потребности», — добавил собеседник агентства.

В работе по определению порядка реставрации РЦНК опирается на помощь французского Комитета по уходу за православными захоронениями на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под председательством Татьяны Шамшевой и директора «Русского дома» Николя де Буаю.

«Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа для меня – своего рода китайская шкатулка, которая хранит в себе огромное количество секретов. Мы пока даже не представляем всю его ценность. Но с организационной точки зрения, наша шкатулка «инкрустирована» мозаикой: у каждой могилы есть концессионеры, то есть правообладатели, некоторые могилы объединены в группы, где-то концессионеры не дают о себе знать, где-то, напротив, появляются. И каждый из них может быть согласен или не согласен на восстановительные работы. И это еще одна причина для того, чтобы работы были организованы максимально прозрачно для всех заинтересованных сторон», — подытожил директор РЦНК.

По его словам, «работу на кладбище нельзя вести как на стройке дома — от фундамента до крыши и отделки». «С каждым конкретным концессионером надо переподтверждать и начало работ, и их уровень. Чтобы начать работы максимально эффективно, показать, что мы делаем все качественно и учитываем мнение концессионеров и общины, мы хотели начать с наиболее крупных объединений. Это позволило бы нам заслужить доверие и среди индивидуальных концессионеров», — говорит собеседник агентства.

Работы должны были начаться в апреле. Но планы РЦНК, как и многих других, нарушил коронавирус: в середине марта во Франции был объявлен строгий карантин, и все подготовительные работы были заморожены на несколько месяцев. Активизировать их частично удалось лишь к августу.

«Понятно, что в этом году получить необходимые средства мы уже не имели возможности. Очень хотелось бы, чтобы нынешнее экономическое состояние в мире в целом не повлияло на наши ближайшие перспективы. Не уверен, что в текущей экономической ситуации мы сможем рассчитывать на то, что у российского правительства найдется возможность выделить существенные средства на восстановление русских мемориальных мест во Франции, но мы на это рассчитываем», — подчеркнул Волков.

Некрополь онлайн

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа — центр притяжения не только для историков и представителей русской общины во Франции, но и для тех, кто приезжает во Францию из России. Закрытые из-за коронавируса границы надолго сделали для них прогулку по историческому некрополю невозможной. Для того чтобы консолидировать и приумножить имеющиеся сведения и архивные материалы, сделать их доступными для всех желающих, глава РЦНК задумался над созданием отдельной электронной площадки.

«Мы исследовали эту тему достаточно серьезно. Существуют карты, существуют книги, брошюры, электронные ресурсы… Но у них у всех есть один общий минус — как правило, все они имеют некую тематическую узкую секторальную привязку. Нет полноценного, всеобъемлющего, энциклопедического ресурса. Как правило, выхватывается часть информации, которая может представлять интерес или может приносить доход. Наша задача совершенно другая — у нас есть весьма ценный ресурс, история крупнейшего русского некрополя в мире. Поэтому, чтобы потомки тех, кто на нем захоронен, и те, кто интересуется русской историей, могли сами изучать, дополнять, обмениваться информацией на эту тему, конечно, должен быть большой глобальный энциклопедический ресурс. Насколько мне известно, пока такого ресурса не существует», — сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день у РЦНК «есть достаточное представление о перечне захоронений и об их картографическом расположении». «Следующим шагом, надо найти возможности для создания электронной карты с открытым доступом и начать ее наполнение как собственным контентом, так и привлекая экспертов и многочисленных потомков русской эмиграции, проживающих сегодня во Франции, Европе и других странах», — добавил Волков.

По его словам, в поддержке проекта могут быть заинтересованы и представители крупного российского бизнеса во Франции, поскольку «понимают важность будущего информационного ресурса для изучения и сохранения истории России».

«Конечно, эта работа невозможна для нас без привлечения волонтеров. По моим подсчетам, собственными силами мы способны выполнить этот труд лишь за многие годы … Но я уверен, судя по реакции гостей РЦНК в Париже, что желающих заняться этой исследовательской работой — как для собственного образования, так и для того, чтобы приобщиться к истории русского зарубежья, будет достаточно», — продолжил он.

«Соотечественники, хранящие истории из жизни своих предков, фото, киноматериалы, газеты и прочие архивы — это бесценный ресурс, который мы, увы, можем потерять в достаточно скором времени. Поэтому если мы сможем привлечь людей поделиться своими знаниями, воспоминаниями, документами или какими-то иными материалами на нашем ресурсе, это будет большой шаг вперёд для увековечения памяти русского зарубежья и его многочисленных судеб», — считает глава РЦНК.

Полвека назад поэт Роберт Рождественский в стихотворении «Кладбище под Парижем» писал о тех, кто покоится на некрополе «Не было славы. Не стало и Родины. // Сердца не стало. А память — была…». Восстановить куда более осязаемые предметы — кресты и надгробия — непросто, но можно. Восстанавливать утраченную память — куда сложнее. Поэтому, возможно, проще не допускать того, чтобы «память — была», а делать так, чтобы она оставалась и дальше.