Прокуратура Омской области подготовила обвинительное заключение в отношении мужчины из села Покровка, который в январе 2020 года отравил 13 человек техническим спиртом, семеро из них погибли, сообщается на сайте прокуратуры.

Против мужчины было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Хранение и сбыт продукции, не отвечающей условиям безопасности». Отмечается, что мужчина знал о том, что технический спирт нельзя использовать как алкогольную продукцию. И он, ем не менее, приобрел в Омске 5 литров жидкости, которые затем продал сельчанам.

В результате от отравления метиловым спиртом 7 человек погибли, 6 получили урон здоровью разной степени тяжести.