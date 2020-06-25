В городе Бор Нижегородской области открыли памятник Иосифу Сталину. Как сообщает «Коммерсант», монумент установили на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову.

В церемонии открытия, которая прошла накануне, участвовали несколько сот человек. Памятник выполнен из бетона и окрашен в бронзовый цвет. Сталин изображен в полный рост в шинели и фуражке, высота скульптуры с постаментом — около трех метров.

Инициатор намерен по соседству с памятником построить "Сталин-центр" — жилой дом с музеем. По мнению Зорова, местные жители надеются на то, что памятник станет символом борьбы с коррупцией в городе.

В свою очередь, муниципальная администрация заявляет, что участок, на котором установлен памятник, относится к категории земель, отведенных под ИЖС. Собственник необходимых согласований не проходил и разрешений от муниципалитета на установку монумента не получал.

Кроме того, в мэрии заявили, что общественных слушаний по вопросу установки памятника не проводилось, а мероприятие в честь его открытия с местными властями также не согласовывали.

Администрация попросила Росреестр выяснить, насколько установка памятника соответствует целевому использованию участка. После того как результаты проверок поступят в мэрию, чиновники обещают дать правовую оценку действиям предпринимателя. Сам Зоров заявляет, что это его земельный участок, поэтому он вправе распоряжаться им по своему усмотрению.