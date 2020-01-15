Хирург из Мурманской области, доверивший проведение ампутации конечности студентам-практикантам, не имеющим право самостоятельно оперировать, задержан. Об этом сообщили 15 января в региональном следственном управлении СК РФ.

«Могу подтвердить информацию, что он задержан», — сказал ТАСС представитель ведомства. О возбуждении уголовного дела в отношении медика областной главк ведомства сообщил 10 января.

По данным следствия, летом 2019 года хирург больницы в Ковдорском районе Мурманской области поручил студентам-медикам четвертого курса, не имеющим права самостоятельно оперировать, провести плановую ампутацию ноги пациенту.

Сам врач в операции участия не принимал, а лишь давал студентам устные указания и внес в медицинские документы ложные данные о том, что операцию выполнял он. «При этом врач не осуществлял должного контроля за действиями интернов, неоднократно покидая помещение операционной», — говорилось в сообщении СК.

Врач умышленно подверг жизнь и здоровье пациента опасности, полагают следователи. Кроме того, продолжительность оперативного лечения необоснованно составила примерно семь часов, пациент находился под общим наркозом.

В декабре 2019 года в Приморье 15-летнему школьнику ампутировали ногу из-за не оказанной своевременно медицинской помощи. По данным следствия, летом сотрудники Камчатского территориального центра медицины катастроф вовремя не транспортировали подростка из больницы Ханкайского района, что и привело в итоге к ампутации.