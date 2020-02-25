СПОРТ

Под Минском открывается чемпионат Европы по биатлону

00:41 26/02/2020

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Под Минском все готово к старту чемпионата Европы по биатлону. Уже сегодня в спорткомплексе «Раубичи» на старт выйдут стреляющие лыжники более чем из 30-ти стран. О подготовке спортсменов и трасс к соревнованиям рассказал телеканал «МИР 24».

В эти дни иностранная речь здесь – явление привычное. Десятки команд со всей Европы проводят последние тренировки в преддверии континентального первенства, хотя еще пару недель назад здесь тренировалась только белорусская сборная. Чемпионат Европы готовилась принять Эстония, но отказалась из-за отсутствия снега. В Раубичах к аномально теплой зиме оказались готовы. Организаторы хорошо постарались и запаслись снегом заранее. А его нужно немало. Так только на большой спринтерский круг необходимо порядка трех тысяч кубометров снега. А высота покрова на трассе должна составлять порядка 50-ти сантиметров. Чтобы намести такое количество снега, каждую ночь здесь включают специальные пушки. Впрочем, уверяют, подготовка не авральная. Трассы сделали заранее, их оценил сам президент. Президент республики Беларусь Александр Лукашенко надеется, что состязание пройдет на высоком уровне. «Если дождя не будет, чемпионат Европы и этап Кубка мы проведем достойно. Не подведем международников, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега», — подчеркнул лидер страны. Надеются, что дождя не будет, и сами спортсмены. Они знакомятся со спорткомплексом и стрельбищем. Всего в Раубичи приехали более пятисот участников. Главный тренер российской сборной Анатолий Хованцев рассказал, что на чемпионат прибыли почти все спортсмены.

«Мы приехали сюда по мужскому составу только без двух основных спортсменов — Логвинова и Гараничева. Остальные здесь. Женский состав без четверки, что был на чемпионате мира. Ждем, что будут медали – это задача первостепенная», – поделился ожиданиями Хованцев. Уверенно себя чувствуют и белорусские спортсмены. Состав сильный и настрой дома боевой. Член мужской сборной Беларуси по биатлону Антон Смольский отметил, что стены дома действительно помогают. «Подготовка на первом месте. Но дома и стены помогают. Думаю, здесь будут интересные результаты у наших белорусских спортсменов», – убежден Смольский. На спорткомплексе идут последние приготовления. Для зрителей установили огромные экраны. Билетов на чемпионат почти не осталось.





Денис Кошелев