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Более 16 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, они прибыли из стран с неблагополучной ситуацией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Под медицинским наблюдением в целом по России с января 2020 года находилось 53 тыс. 13 человек, по состоянию на 16 марта под контролем остаются 16 тыс. 401 человек», — передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. Проводится их анкетирование, после чего прибывших передают под меднаблюдение по месту жительства.

Также отмечается, что за последние сутки новый 21 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в 15 регионах России.

«За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: четыре случая — в Москве, два — в Самарской области, два — в Калининградской области, два — в Тверской области, один — в Московской области, один — в Красноярском крае, один — в Тамбовской области, один — в Калужской области, один — в Нижегородской области, один — в Пензенской области, один — в Республике Татарстан, один — в Республике Хакасия, один — в Свердловской области, один — в Архангельской области, один — в Ярославской области», — говорится в сообщении.

Заразившиеся посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в последние две недели. Также определены люди, которые с ними контактировали. Все они помещены под меднаблюдение.

По последним данным, в России 114 заболевших коронавирусом. Заболевание затронуло 26 регионов. Внутри страны заразились всего 10 человек.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России сейчас намного благополучнее, чем во многих других странах.

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