В поселке Лесной Кемеровской области мужчина зарезал свою бывшую любовницу и сжег ее тело. По словам источника в правоохранительных органах, преступление было совершено на прошлой неделе.

Перед убийством мужчина убедил бывшую переписать на него квартиру, которую ей, как круглой сироте, выдало государство. Еще через пару дней он под предлогом заработка вывез ее в лес, где жестоко зарезал, а затем сжег. Останки были закопаны там же. По предварительным данным, в деле присутствует еще один фигурант, но информация о нем пока не разглашается, передает «Регион Online».