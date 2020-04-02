В Иркутской области инспектор ДПС догнал и остановил автомобиль нарушителя, сообщили 1 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве отметили, что в районе поселка Трактовый Зиминского района внедорожник Toyota совершал опасные маневры и игнорировал требования инспекторов ДПС остановиться.

«Он (водитель) грубо нарушал ПДД, создавая реальную угрозу безопасности жизни и здоровью другим участникам дорожного движения», — подчеркнули в МВД.

Сотрудники направлялись за авто, пока водитель не снизил скорость. В этот момент старший лейтенант полиции Евгений Аксенов бегом догнал автомобиль нарушителя, открыл заднюю дверь машины и запрыгнул в салон, иномарка была остановлена.

Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый местный житель, также в машине были еще три человека.

В крови нарушителя позже было выявлено 1,87 промилле алкоголя. Кроме того, оказалось, что он ранее был осужден на два года условно за нарушение ПДД.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

28 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге инспекторы ДПС устроили погоню за байкером, который проигнорировал требование остановиться. Операция попала на кадры камер видеонаблюдения