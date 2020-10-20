Болгария выражает всё большую обеспокоенность газопроводом «Турецкий поток». Пресса получила в своё распоряжение документы, доказывающие, что Россия строит болгарский участок, используя для прикрытия саудовский консорциум Arkad. Хотя пока эти данные фигурируют лишь в местных СМИ, это ставит под вопрос дальнейшее развитие отношений между Москвой и Софией: оппозиция в последней уже давно озабочена растущим российским влиянием.

Как сообщает портал Capital, затраты на строительство болгарской части газопровода в размере 3 млрд левов (порядка 140 млрд рублей) оплачиваются местными налогоплательщиками. Премьер-министр Бойко Борисов, выступая перед западными партнёрами, заявил, что строительство новой «трубы» взяла на себя саудовская компания Arkad. Однако, как узнали местные СМИ, на самом деле эта фирма опосредованно использует российских подрядчиков и ресурсы.

Таким образом, отмечает пресса, будет достигнута цель Москвы и президента России Владимира Путина — закрыть Болгарию как транзитную территорию для альтернативных поставок газа на Украину.

Трубы для прокладывания «Турецкого потока» через Болгарию были заказаны, оплачены, изготовлены и поставлены ещё до подписания контракта с Arkad, что, по мнению болгарских журналистов, однозначно доказывает факт наличия предварительных договорённостей между Москвой и Софией. Сам газопровод был торжественно открыт Путиным и его турецким коллегой Эрдоганом ещё в январе, однако речь не идёт о том, что весь проект реализован. Борисов, в частности, в июне заявлял, что болгарский участок может быть открыт лишь к концу 2020-го — не слишком оптимистичный прогноз, учитывая, что София до этого дважды переносила срок сдачи объекта.

Разговоры о том, что Кремль пытается втянуть в свою орбиту восточноевропейские республики, идут давно. Ещё четыре года назад был опубликован масштабный доклад о том, как Россия «экономически захватывает» регион. Однако на тот момент подтверждённых данных по поводу того, что она действует в сфере энергетики через своего рода прокси-агентов (то есть выступая под видом других государств), не было.

Нынешние публикации о «Турецком потоке» уже активизировали в соцсетях оппозицию Бойко Борисову. В мае прошлого года противники действующего премьера указывали на то, что он отдаёт предпочтение российским подрядчикам, которые при заявке на строительство газопровода выразили готовность снизить цену до предложения саудовцев, лишь бы получить возможность участвовать в проекте. Но на тот момент Борисов смог создать видимость независимости от Москвы, в итоге заключив договор с Arkad.

Ни премьер-министр, ни государственная компания «Булгартрансгаз» не объяснили тогда, в чём заключаются требования российских партнёров и почему выбор в результате был сделан в пользу Эр-Рияда. Новые же данные, считают журналисты, проясняют ситуацию: София действительно отдала предпочтение Москве, но сделала это опосредованно, через подставную саудовскую компанию.

Эксперты неоднократно отмечали двойственный характер отношений России и Болгарии. С одной стороны, Борисов вынужден прислушиваться к той значительной части общества, которая выступает за продолжение членства в Европейском союзе и НАТО и уход от зависимости от Кремля. С другой — в стране сильна и Болгарская социалистическая партия (БСП), которая явно тяготеет к Москве, и нынешний скандал, если он получит развитие, лишь укрепит её позиции, доказав, что и действующая власть неспособна функционировать без поддержки России.

В то же время, как отметил в разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Александр Пивоваренко, появившаяся в прессе информация, выставляющая Софию как сателлита Москвы, вполне укладывается в общее русло политики Евросоюза.