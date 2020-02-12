Около 60 граждан Китая, которые вернутся в Челябинскую область из заграничных поездок, отправятся в карантинный центр из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава региона Юрия Семенова.

По словам министра, всех китайцев, которые собираются вернуться на Южный Урал, миграционная служба знает поименно.

«О необходимости карантина их предупреждают заранее. Люди относятся к этому требованию вполне лояльно», — заверил он.

Семенов отметил, что сразу из аэропорта китайцев отвезут на 14-дневный карантин. В регионе два карантинных центра: один расположен в новом корпусе областного противотуберкулёзного диспансера в Челябинске, второй — в Миасском медицинском центре «Северный».

Всего в регионе около 400 человек, среди которых есть и русские, и китайцы, находятся под наблюдением врачей. Они не изолированы в карантинных центрах, но проходят регулярные осмотры. Состояние их здоровья не вызывает у врачей опасения.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Его жертвами, по последним данным, во всем мире стали 1115 человек, 1113 из них — на территории материкового Китая. Общее число заболевших в мире превысило 45 тысяч человек, а выздоровели почти 4,8 тысячи человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Бельгии, Канаде, Великобритании, Индии, Италии, Испании, Швеции, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Тайване, Японии и США.

31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России, к 12 февраля их выписали.

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