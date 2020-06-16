На федеральной автотрассе в Челябинской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и нескольких автомобилей, в ходе ЧП погибли двое, четверо человек серьезно пострадали, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

По имеющимся данным, инцидент произошел в Катав-Ивановском районе Челябинской области. На место аварии выехал городской прокурор.

Грузовик с отказавшими тормозами врезался сзади в автомобили «Лада Гранта», ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault Sandero и грузовик Сино. На опубликованных в сети кадрах видео аварии видно, что грузовик сзади напирает на скорости на машины, сминая и сплющивая их. По факут ДТП организована проверка.