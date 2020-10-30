Очередь грузовых автомобилей образовалась на пограничном пункте пропуска Нехотеевка под Белгородом. Машины слишком долго оформляют на украинской стороне, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе Белгородской таможни.

Перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска ожидают выезда около 70 грузовиков. Причиной скопления в таможне называют снижение скорости пропуска транспортных средств на противоположном пункте Гоптовка (Украина).

«На въезд в Россию очередей нет. Пропуск легковых автомобилей происходит без задержек», — прокомментировал ситуацию первый заместитель начальника Белгородской таможни Олег Головченко.

Перевозчикам рекомендуется выбирать другие пункты пропуска на российско-украинской границе.