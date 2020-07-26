Жительница Белгородской области призналась в убийстве мужа, тело которого извлекли из бетона 24 июля. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Как рассказали следователи, подозреваемая жила с супругом вместе около 20 лет. Однако в последнее время мужчина злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Летом прошлого года, когда супруг находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, пара снова поссорилась.

Когда муж уснул, женщина связала ему руки и ноги, надела на голову полиэтиленовый пакет и придавила подушкой. Затем она завернула тело мужа в ковер и вынесла во двор, где спрятала тело в выгребной яме. На следующий день женщина с помощью бетономешалки залила яму бетоном. При этом 39-летняя женщина сообщила, что муж пропал.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство») и намерены ходатайствовать об аресте женщины.