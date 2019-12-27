В администрации Красногвардейского района Белгородской области объяснили появление на сайте госзакупок в тендере на проведение капительного ремонта детского сада требования о наличии опыта работы с ядерным топливом.

«Некорректные данные в требованиях, предъявляемых к будущему подрядчику в рамках торгов по капитальному ремонту детского сада в селе Палатово Красногвардейского района, появились ввиду ошибки, допущенной специалистом при выборе классификатора, а также ненадлежащего контроля со стороны работников отдела муниципального заказа», — сообщили в администрации, передает издание «Подъем».

Издание отмечает, что в формулировке говорилось о «наличии опыта исполнения контрактов на выполнение работ по обращению с ядерными материалами, отработавшим ядерным топливом, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами».

В администрации района уточнили, что ошибку уже исправили и сейчас решают вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных.

Ранее директор другого детсада объяснил появление ссылки на сайт проституток на портале учреждения.

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