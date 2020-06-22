Росстат опубликовал очередной доклад, объясняющий, что произошло с российской экономикой за четыре месяца. Тревогу удалось разбавить: за период карантина граждане стали чаще пить водку. Причем, по данным ведомства, 93,8% этилового спирта и 87,6% алкогольной продукции во время пандемии «производилось и продавалось незаконно».

Росстат прогнозов не делает. Но и прогнозов не сделать, если не знать, что уже произошло. Зато что мог Росстат сделал: нарисовал портрет российской экономики в интерьере четырех месяцев 2020 года. Масштаб, представленный Росстатом, с одной стороны, самый свежий, с другой стороны, четыре месяца — это не самый привычный измеритель. В статистике принято считать, что месяц слишком короткая дистанция, квартал — тоже, а вот пара кварталов — это уже кое-что. Если, например, два квартала подряд экономика снижается, то по всем формальным признакам это он — кризис. Напомним, что именно на этом основании председатель ЦБ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что фактически рецессии в России нет и не будет, потому что в ЦБ считают, что спад экономика испытает только во втором квартале.

Если же ограничиться первым кварталом 2020 года, то ситуация в российской экономике была хотя и не кризисная, но все равно весьма красноречивая. ВВП не просто вырос в годовом измерении, он рос быстрее, чем в первом квартале 2019 года. Соответствующие показатели — 101,6% в первом квартале 2020 года и 100,4% годом раньше. Эти данные теперь можно было бы отложить пылиться, если бы не одно существенное дополнение. Во вполне еще благополучном первом квартале 2020 года наши реальные доходы уже сокращались в годовом измерении, составив 99,8% от уровня первого квартала 2019 года. Мелочь, а неприятно.

По сути, развернувшийся вирусный кризис, поразивший сначала наше здоровье, а потом наши доходы, пришел, что называется, на хорошо подготовленную почву. Кем подготовленную? В том числе, конечно, правительством, которое всегда считало позитивные изменения на социальной стороне экономического развития не своей главной целью, а чем-то, что само должно подтягиваться по остаточному принципу.

С учетом этого присмотримся к последнему портрету Росстата, какие черты привлекают внимание в первую очередь? Росстат теперь данные по доходам населения рассчитывает не ежемесячно, а поквартально, так что здесь ничего принципиально нового нет, правда, в региональном разрезе Росстат рапортует, что в первом квартале самыми быстрыми темпами доходы росли в Севастополе — на 9,3%, а быстрее всего падали в Еврейской автономной области — на 1,1%.

Что же касается статистики, прямо не связанной с доходами населения, то за четыре месяца 2020 года среди важнейших секторов экономики наибольший рост показало сельское хозяйство (103%), промышленность в минусе (99,4%), провал показала розничная торговля (97,2%). А вот цены росли (102,6%).

Уже по четырем месяцам понятно, что Россия вкатывается в социальный кризис. Количество официально зарегистрированных безработных заметно выросло (109,5%). Можно не сомневаться, что по мере обсчета Росстатом мая и июня картина кризиса будет становиться все более угрожающей.

Есть в отчете Росстата и весьма специфические данные. За период карантина потребление алкоголя выросло. И не только в России, вспомним, например, главный антивирусный рецепт Александра Лукашенко — традиционные «профилактические» 100 грамм. Росстату же удалось взорвать бомбу: в России 93,8% этилового спирта и 87,6% алкогольной продукции «производилось и продавалось незаконно». Есть ответ сопредседателя Российской коалиции по контролю за алкоголем Дарьи Халтуриной. Он сводится к тому, что проверяли в первую очередь нарушителей, от чего и высокие цифры нарушений.

Похоже, что государство попросту опоздало, не отследив новые веяния на алкогольном рынке, всегда высокоградусном не только из-за производимой продукции, но и из-за сопутствующих криминальных рисков. Новые импульсы — это нарастание коронавирусной пандемии и самоизоляция, подстегнувшие спрос на водку и алкоголь, чем и воспользовались «нелегалы».

С какой стороны ни взгляни, правительство допускает в социальной сфере прокол за проколом.