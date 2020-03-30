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К 30 марта случаи заражения коронавирусом выявили в 29 муниципалитетах Подмосковья из 64. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной оперативный штаб.

За все время в Московской области выявили 119 случаев заражения коронавирусом, десять человек выздоровели и были выписаны. Еще десять человек — из Москвы, ростовского Донецка, Вьетнама и Татарстана — находятся на лечении в областных стационарах.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Одинцовском и Раменском округах — 16 и десять соответственно. По восемь случаев выявлено в Красногорске и Ленинском округе, по шесть — в Истре и Мытищах, по пять — в Реутове и Химках, по четыре — в Балашихе, Долгопрудном, Лобне и Люберцах.

Также пациенты с коронавирусом есть в Дмитрове, Домодедове, Дубне, Жуковском, Ивантеевке, Королеве, Котельниках, Лотошине, Лыткарине, Наро-Фоминске, Павловском Посаде, Подольске, Протвине, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Фрязино и Щелковском округе.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки коронавирус подтвердился у 302 человек в России. Количество заболевших в стране за все время достигло 1836 человек, 66 из них выздоровели. За сутки количество смертей пациентов с коронавирусом выросло до девяти, о еще трех смертях стало известно 30 марта.

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