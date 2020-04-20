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Около 45,3 процента новых пациентов с COVID-19 в России не имеют клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За последние сутки число зараженных в стране выросло на 4268 человек, до 47 121. Из них 3446 уже выздоровели, 405 скончались.

Накануне прирост зараженных составлял 6060 человек, за день до этого — 4785, еще днем ранее — 4070.

Как сообщал «Рамблер», глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун ранее рассказал, что за последнюю неделю доля бессимптомных людей с коронавирусом в Москве выросла с 40 до 60 процентов.

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