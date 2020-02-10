Более половины россиян не возражают против служебных романов, а трети — приходилось их скрывать. Это показал опрос сервиса «Работа.ру» (результаты имеются в распоряжении «Известий»).

Так, 53% опрошенных считают служебные романы уместными. При этом 24% из них полагают, что отношения лучше скрывать от руководства.

«Скрывать отношения от коллег и начальства приходилось 31% опрошенных пользователей, хотя большинство россиян (69%) не попадали в такую ситуацию», — говорится в сообщении.

Примечательно, что большинство россиян опасаются не конфликта с начальством (7%) или увольнения (9%), а сплетен со стороны коллег (31%) и переноса конфликтов из дома на работу и наоборот (44%).

Еще 9% респондентов ответили, что «на работе надо работать».

Пожертвовать служебным романом ради работы готовы 24% россиян, обратный выбор сделали бы лишь 14%. Однако большинство респондентов (62%) уверены, что смогли бы найти компромисс.

Что касается работодателей, то большинство относятся к служебным романам нейтрально, если отношения не мешают рабочему процессу и роман завязался не между начальником и подчиненным.

Опрос проводился в феврале среди 4,6 тыс. россиян из числа пользователей сервиса.

Ранее, в январе, аналитики составили портрет руководителя в России, а в феврале назвали самые популярные профессии 2019 года.