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В России выявлено уже 93 случая заражения коронавирусом — за сутки число инфицированных увеличилось на 30 человек. Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 20 зараженных. Между тем в столице запретили все массовые мероприятия с участием более 50 человек одновременно. Согласно указу мэра города Сергея Собянина, этот запрет будет действовать до 10 апреля.

В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 93 человек, сообщила зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на заседании координационного совета по противодействию распространения коронавируса.

«В РФ на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов», — приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, что большинство случаев заражения — 86 — привозные. Остальные семь человек подхватили коронавирус при контакте с больными. В то же время в российских больницах находятся порядка 15 тыс. человек, за ними наблюдают медики. По словам Голиковой, эти люди абсолютно здоровы.

Ранее глава стационара больницы имени Боткина Денис Гусев сообщил о том, что двое пациентов, которые излечились от коронавируса, выписали из питерской больницы, передает РИА «Новости».

«Сегодня выписываем первых пациентов, у обоих все критерии для выписки: 14-дневный карантин, два отрицательных результата на коронавирус. Выписывают мужчину и женщину», — сказал медик.

По его словам, планируется выписать еще 10 пациентов, которые ранее контактировали с зараженными. В то же время выздоровевшие будут еще в течение трех месяцев находиться под наблюдением врачей. «Ни одного пациента, который заразился в России, у нас нет», — добавил глава стационара.

Но выздоровление инфицированных россиян пока что — редкость. Все чаще можно услышать сообщения о новых заражениях. Так, в Кирове лабораторное исследование подтвердило наличие заболевания у местной жительницы, которая ранее была в Германии, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус у нее зарегистрировали еще 13 марта. Положительный результат показала тест-система. После этого анализы женщины, которая обратилась за медпомощью, также подтвердили заболевание.

Между тем в связи с распространением коронавируса в Москве мэр столицы внес дополнительные ограничения. Так, с 17 марта запрещено проводить любые мероприятия, в которых принимают участие более 50 человек одновременно. Запрет действует до 10 апреля.

Кроме того, приостанавливается работа кружков и секций программы «Московское долголетие». «Просим москвичей старшего возраста как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В обязательном порядке граждане, прибывающие в Москву из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица должны самоизолироваться на две недели.

Помимо этого, временно водители перестанут продавать билеты в салонах столичного общественного транспорта. Департамент труда и социальной защиты обязали подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан.

По словам Голиковой, ежедневно в России производится до 100 тыс. тест-систем, которые необходимы для первоначальной диагностики заболевания. По данным Минздрава России в стране на вечер 15 марта проведено более 109 тыс. исследований на коронавирус.

Распространение инфекции затронуло многие сферы жизни общества. Российские власти предпринимают необходимые меры для предотвращения пандемии. Так, Голикова рассказала, что в расписание ЕГЭ будут внесены изменения. В частности, будет перенесен срок досрочной сдачи экзамена — дату определят в ближайшее время.

Ранее Минпросвещения и Минобрнауки рекомендовали российским учебным заведениям как школьного, так и высшего образования перейти на дистанционное обучение. Такие меры необходимы для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, которой сейчас болеют более 80 тыс. человек по всему миру.

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