Проект постановления об отставке главы минздрава Украины Максима Степанова зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады, сообщила пресс-служба оппозиционной партии «Голос».

Подписи под проектом постановления поставили 96 депутатов почти из всех фракций парламента.

«Министр Степанов должен уйти со своего поста! Мы настаиваем на этом уже четыре месяца. И теперь нашу инициативу поддерживает почти четверть народных избранников Украины — 96 депутатов. «Министр костюмов» непригоден к выполнению должностных обязанностей. Он продемонстрировал некомпетентность и профессиональную небрежность. Поэтому он должен уйти», — говорится в заявлении партии «Голос», чьи депутаты инициировали проект об отставке министра.

Парламент Украины в конце марта назначил Степанова главой минздрава. Депутаты неоднократно призывали его уволить, так как, по мнению оппозиции, Степанов не смог организовать работу ведомства в период эпидемии коронавируса. Сам министр заявлял об отсутствии в стране медицины как системы – есть лишь «очаги» оказания медпомощи, а единственным нормально развитым направлением является стоматология.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 66 575 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1629 человек, выздоровели 36 744 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.