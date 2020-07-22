Самолет с 95 пассажирами на борту вылетел в среду из международного аэропорта Каира в Москву, эвакуировав желающих покинуть Египет, заявил Mpravda.com руководитель консульского отдела посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.

Борт египетской авиакомпании EgyptAir вылетел в среду из Каира в 10.55 по местному времени (11.55 мск). Посадка в аэропорту «Домодедово» ожидается около 15.30 мск.

«В самолете 95 пассажиров: среди них россияне, а также граждане Египта и Узбекистана», — сообщил Абакаров.

Он отметил, что десять пассажиров были включены в гуманитарный список в связи с тем, что у них имеются различные хронические заболевания.

Ранее состоялись несколько эвакуационных рейсов: с 26 по 29 марта организованные посольством РФ рейсы авиакомпании «Белавиа» вывезли с египетских курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада в Москву более 2 тысяч человек, в том числе граждан стран СНГ. Первого мая и 10 июня рейсы EgyptAir эвакуировали в Москву из Каира более 360 пассажиров.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.