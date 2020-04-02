В Москве за сутки подтверждено 595 случаев инфицирования коронавирусом. Среди новых заболевших коронавирусом в Москве почти половина (46%) — люди моложе 45 лет, по 6% — дети и люди старше 80 лет. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщили в оперативном штабе.

33% выявленных больных от 45 до 60 лет, около 15% — старше 65 лет, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Все заболевшие и люди, которые с ними контактировали, взяты под наблюдение.

Всего в столице в данный момент 2475 случаев инфицирования, сообщили в штабе.

29 марта власти Москвы и области первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позднее аналогичные меры ввели и в других регионах России.

В период режима самоизоляции люди могут покидать свои дома только в случае обращения за медицинской помощью, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

По данным Worldometers, на 2 апреля в мире зафиксировано более 938 тыс. случаев коронавируса. Умерли свыше 47 тыс. человек, выздоровели более 195 тыс.

Ранее в четверг стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек. Скончались 30 человек.

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