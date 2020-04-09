В Москве подтверждено 857 новых случаев заболевания коронавирусом. Почти половина (47%) новых заболевших — люди в возрасте 18–45 лет, сообщил оперативный штаб в четверг, 9 апреля.

35% инфицированных — люди 46–65 лет. 15% — старше 65 лет, в том числе 4% — старше 80 лет. Еще 3% заболевших — дети.

Все пациенты и контактировавшие с ними люди взяты под медицинское наблюдение.

Ранее 9 апреля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице за сутки выздоровели 43 пациента с коронавирусом. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 313 человек.

По последним данным, на 9 апреля в России зафиксирован 10 131 случай коронавируса, в том числе 1459 — за последние сутки. За весь период зарегистрировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.