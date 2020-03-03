Почти половина женщин в России не намерена отмечать праздник 8 Марта, и лишь каждой десятой участнице опроса их партнеры устраивают праздничный ужин в честь Международного женского дня, сообщает 3 марта «РИА Новости» со ссылкой на опрос опроса проекта Hi-chef от Mail.ru Group.

Так 41% россиянок не планирует организовывать застолье в честь предстоящего праздника. «Не решили окончательно 51%, а 8% уже продумали весь список блюд. Те, кто решил порадовать себя и близких вкусным ужином в честь праздника, в основном запекут мясо, приготовят салаты и десерт», — показывают итоги опроса.

Что касается внимания со стороны партнера, для 47% женщин любимый человек никогда не готовил праздничный ужин, и лишь каждая десятая может похвастаться таким опытом. То же касается и завтрака в постель — 54% участниц опроса признались, что их партнеры никогда не делали для них такого. Говоря о гастрономических пожеланиях , треть (34%) россиянок предпочитают поужинать мясными блюдами , 31% буду рады и вкусному завтраку, 26% выразили желание попробовать салаты, 23% предпочитают наличие десерта.

Опрос проводился с 25 по 27 февраля 2020 года среди 11 306 российских пользователей проекта Hi-chef, отмечает «Газета.ру».

Ранее 3 марта было опубликовано исследование, проведенное сервисом «Авито», определившее перечень подарков, которые россиянки более всего хотели бы получить в Международный женский день. Так, женщины предпочли бы в качестве подарка ювелирные украшения, косметику или духи.