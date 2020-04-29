Во время пандемии почти половина опрошенных Роскачеством россиян стала меньше употреблять алкоголь. Об этом сообщается на сайте организации в среду, 29 апреля.

В социологическом исследовании Роскачества и компании OMI (Online Market Intelligence), которое проводилось 21–22 апреля, приняли участие 1036 человек.

Так, 45% респондентов сообщили об отказе от алкогольных напитков, от кондитерских изделий и сладостей — 38%, а от колбасных изделий и деликатесов отказались 35% опрошенных. Отмечается, что отказ от этих продуктов больше характерен для людей в возрасте 55 лет и старше.

«Интересно, что для Южного федерального округа в большей степени, чем в целом по стране, характерен отказ от рыбы (39%) и сыра (32%). А на Северном Кавказе меньше других отказываются от покупки свежих овощей (6%)», — отмечается в сообщении.

Также исследование показало, что 57% респондентов покупают те же товары, что и до эпидемии, а 27% опрошенных при выборе руководствуются только ценой.

У 35% опрошенных расходы на питание увеличились за последний месяц, что связано, в том числе, с самоизоляцией. При этом 25% отметили, что их расходы сократились, так как они стали покупать лишь необходимые продукты с целью экономии.

Накануне сообщалось, что большинство россиян поддерживают ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом.

Жесткие превентивные меры одобряют 60% респондентов, за более мягкие ограничения, которые снизили бы последствия для экономики, но увеличили продолжительность пандемии, выступили 25% опрошенных.

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