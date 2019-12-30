Почти половина россиян (47%) оказались довольны 2019-м годом с точки зрения своей карьеры, выяснил аналитический центр «Авито Работа». «Известия» ознакомились с результатами исследования 30 декабря.

На «отлично» итоги года с точки зрения трудовой деятельности оценили 11% респондентов. Оценку «хорошо» поставили 36% опрошенных.

Для трети участников исследования (33%) год прошел нейтрально — что-то получилось, а что-то нет. И лишь у 19% опрошенных россиян рабочий год выдался скорее плохим.

Самыми оптимистичными оказались респонденты из Санкт-Петербурга. Большинство из них (57%) позитивно оценили карьерные итоги уходящего года.

А вот в Дальневосточном федеральном округе участники опроса чаще всего (40%) отмечали, что год прошел «не очень хорошо».

В Москве у 15% респондентов год прошел «отлично» и у 35% — «хорошо».

Перемены 2019–2020

Почти у трети респондентов (32%) не было никаких существенных изменений в работе в 2019 году. Еще около четверти (24%) указали, что им повысили зарплату, а 14% поменяли место работы. Еще 11% участников исследования поменяли профессию.

При этом три четверти опрошенных россиян (75%) положительно ответили на вопрос: «Хотели ли бы вы поменять что-то в профессиональной деятельности в 2020 году?»

Из них получить повышение зарплаты хотят 59%, выйти на другую должность мечтают 35%, а изменить график работы надеются 26% респондентов.

Исследование проводилось в декабре 2019 года методом онлайн-опроса среди россиян 18–64 лет. В опросе приняли участие пять тыс. представителей массовых специальностей со всей России. В том числе кассиры, водители, продавцы, строители.

Ранее, 22 декабря, «Известия» сообщили, что самой востребованной профессией в России оказались продавцы-кассиры. Список 10 самых востребованных рабочих профессий и должностей для специалистов среднего звена составил Всероссийский научно-исследовательский институт труда.