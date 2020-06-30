На момент начала пандемии COVID-19 почти у половины россиян либо практически не было, либо вообще отсутствовали какие-либо сбережения. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра НАФИ, которые в июне провели опрос на эту тему.

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Как пишет РБК со ссылкой на данные в отчете центра, почти или совсем отсутствовали деньги на «черный день» у 45% россиян. Еще у 29% граждан были какие-то накопления, но их оказалось недостаточно для того, чтобы пережить кризис, вызванный пандемией. Финансовая подушка безопасности, которая позволила отсидеться в самоизоляции даже без доходов, оказалась только у 26% жителей страны.

Среди тех, у кого не было накоплений, проблемы с деньгами во время самоизоляции возникли у 57% опрошенных. С учетом всех граждан этот показатель оказался не намного ниже — 46%.

Авторы исследования пришли к выводу, что пережитый кризис заставил россиян сменить жизненные ценности пользу здоровья, семьи и цифровых технологий. Также аналитики предрекли значительное снижение демонстративного потребления.