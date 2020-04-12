Около половины выявленных за сутки зараженных коронавирусом нового типа в Москве — люди в возрасте младше 45 лет. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации в воскресенье, 12 апреля.

Так, 45% новых случаев приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет, 36% заболевших — от 46 до 65 лет, и еще 15,5% старше 65 лет, из которых 5% — это люди в возрасте от 80 лет. Также 3,5% заболевших — дети.

Отмечается, что 50,4% новых зараженных составляют женщины, 49,6% — мужчины.

Все пациенты, а также лица, вступавшие с ними в контакт, сейчас находятся под наблюдением врачей. По состоянию на 12 апреля в Москве зарегистрировано 10 158 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В оперштабе рассказали, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и таких пациентов с COVID-19, у которых заболевание протекает в тяжелой форме. По сравнению с прошедшей неделей количество больных пневмонией выросло более чем в два раза.

Отмечается, что как следствие резко возросла и нагрузка на столичное здравоохранение. Стационары и служба скорой помощи работают в авральном режиме.

Накануне о перегруженности московских больниц рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, стационары работают напряженно, в «героическом режиме». Представитель Кремля отметил, что ни одна страна мира не оказалась готова к пандемии нового типа вируса.

Для приема больных с коронавирусной инфекцией в столице открыты не только городские, но и федеральные, и частные клиники. Их число будет увеличено при возникновении необходимости.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пока пропуска не нужны.

Получить цифровой пропуск москвичи смогут с помощью портала mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая. Обе меры направлены на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции.

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