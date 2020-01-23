Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse.

Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения. Мужчина в 2020-м в среднем будет жить еще 13,3 года после выхода на пенсию, а в 2060-м — уже 17,4 года.

Эксперты рассказали, что продолжительность жизни людей во всем мире растет: с 47 лет в 1950 году до 72 лет в 2019-м. Кроме того, биологический возраст теперь не совпадает с хронологическим: например, 65-летний житель Швейцарии чувствует себя так же как 51-летний в 1950 году.

Авторы доклада также предложили несколько вариантов того, как сделать пенсионные системы устойчивее. По их мнению, необходимо поощрять людей больше откладывать на пенсию, собрать дополнительные средства на выплату пенсий за счет налогов или постепенно сокращать выплаты. Однако самым эффективным методом экономисты назвали повышение пенсионного возраста.

1 января 2019 года в России началась пенсионная реформа. В ее рамках возраст выхода на пенсию в 2024 году постепенно будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Предпенсионерами считаются мужчины в возрасте от 60 до 65 лет и женщины от 55 до 60 лет.

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