Почти две трети россиян планируют летом текущего года потратить на отдых меньше, чем в прошлые годы, при этом лишь 1% граждан готовы увеличить бюджет своего летнего отпуска, говорится в исследовании банка «Открытие», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось 3-7 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

«62% россиян намерены потратить на отдых меньше, чем в прошлые годы, поскольку считают, что в нынешних обстоятельствах лучше экономить деньги. У 18% россиян бюджет отпуска из-за пандемии никак не изменился. Только 1% опрошенных заявили о готовности увеличить бюджет своего летнего отпуска по сравнению с прошлыми годами», — сказано в исследовании. Остальные 19% опрошенных не смогли определиться с ответом.