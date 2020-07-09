Семнадцать игроков из команд НБА отказались наносить на свои игровые майки различные лозунги, связанные с борьбой против расизма и дискриминаций, сообщает ESPN. В течение первых четырех дней возобновленного чемпионата баскетболисты смогут разместить на своих майках лозунги и слова в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации вместо фамилий.

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Если игроки захотят оставить лозунги, то они смогут это сделать, но в таком случае над номером, как обычно, будет нанесена их фамилия, а лозунг напечатают под номером.

НБА и профсоюз игроков согласовали список лозунгов и разослали баскетболистам по электронной почте. На данный момент 285 из 350 игроков согласились это сделать. Самым популярным словом стало «равенство». На спинах отказавшихся от нанесения лозунгов игроков будут напечатаны их фамилии.

Лозунги будут писаться и на других языках, включая словенский, итальянский, французский, креольский, латышский, маори, иврит, боснийский и португальский.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter («Жизни черных важны»), которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.

Возобновление сезона в НБА запланировано на конец июля. В соревнованиях в Орландо должны будут принять участие 22 команды.