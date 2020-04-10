Почти каждый четвертый россиянин отдыхает в период самоизоляции и ничем не занимается. Таковы данные опроса Антикризисного социологического центра, опубликованные в пятницу, 10 апреля.

«Время самоизоляции люди используют по-разному. Почти каждый четвертый взрослый (23%) отдыхает, не занимаясь больше ничем. Таких больше среди 18-24-летних (студенты) и людей старше 55 лет. Каждый третий уделяет время самообразованию. Каждый четвертый занят своим домом, ремонтом или генеральной уборкой», — цитирует ТАСС результаты опроса.

Большинству россиян, согласно опросу, не достает прогулок по городу (49%) возможности видеться с друзьями и близкими (47%) и живого общения (29%) Каждый пятый респондент сообщил, что ему не хватает походов в магазин и работы в коллективе (19%).

Порядка 12% опрошенных, по данным центра, находятся в самоизоляции в одиночестве. «Среди людей старше 55 лет таких уже четверть. Из них половина указала, что им больше всего не хватает живого общения», — отметили авторы исследования.

Около 21% респондентов, находящихся на самоизоляции, отметили, что у них возникли психологические проблемы, подавленность и стресс, 8% заявили об ухудшении здоровья и обострении хронических заболеваний.

На минувшей неделе портал стопкоронавирус.рф сообщил, что большинство россиян в период вынужденной самоизоляции готовы изучать иностранные языки, психологию и информационные технологии.

Кроме того, этот опрос предваряло еще одно исследование, в котором свыше 80% респондентов заявили, что эффективно распорядились временем, которое у них появилось в период самоизоляции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

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