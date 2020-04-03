Люди старшего поколения ответственно подходят к режиме самоизоляции. Это следует из данных геоаналитики сотовых операторов, сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом в пятницу, 3 апреля.

«В категории людей старше 65 лет почти 90% с начала недели остаются дома, лишь 5% выходили на улицу вблизи своего места пребывания», — сообщает Telegram-канал оперштаба.

Ранее днем стало известно, что индекс самоизоляции в Москве упал до 3,3, однако большая часть жителей столицы по-прежнему остается дома. Утром этот показатель составил 5,0. Среди ближайших к столице городов наивысшее значение уровня самоизоляции наблюдается в Железнодорожном (3,9) и Королеве (3,7). Самый же низкий показатель зафиксирован в Котельниках (2,7), Видном и Реутове (по 2,8).

Накануне период нерабочих дней в России был продлен до конца апреля. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

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