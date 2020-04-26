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За минувшие сутки на лечение в больницу в Коммунарке поступили 87 человек, сообщил главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Общее числе пациентов больницы составляет 650 человек, из них 441 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа, у 630 пациентов диагностирована пневмония, говорится в сообщении.

В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находится 61 человек, из них 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает Проценко. При этом люди в возрасте до 40 лет составляют 5% пациентов ОРИТ, люди в возрасте от 41 до 60 лет — 43% и пациенты старше 61 года — 52%.

Кроме того, 125 человек находятся на кислороде вне ОРИТ.

По последним данным, в России зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них 681 случай — с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 6250 человек.

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