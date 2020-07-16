Почти 80 пляжей в Московской области готовы к купальному сезону после снятия введенных из-за коронавируса ограничений на посещение зон отдыха у воды. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Так, у семи пляжей уже оформлены документы, у 33 — в стадии получения заключения Роспотребнадзора, 38 пляжей имеют акты технического освидетельствования МЧС, остальные — готовы к открытию не в полном объеме.

Отмечается, что в местах отдыха у воды должна быть обеспечена безопасность, купание разрешается только при положительном решении Роспотребнадзора. Среди основных требований — работа спасательного поста.

Кроме того, пляж должен быть обеспечен буйками и местами для купания детей. Обязательным является соблюдение мер по предотвращению коронавирусной инфекции — сигнальная разметка, информационные щиты и дезинфекция.