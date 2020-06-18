Почти 70 населенных пунктов в трех областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщили в четверг в Госслужбе страны по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 18 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 69 населенных пунктов в трех областях», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, в Черниговской области без света остались 34 населенных пункта, в Житомирской – 27 и в Киевской – восемь.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По данным пресс-службы, в среду на территории Винницкой, Одесской и Ровенской областей в результате непогоды были частично повреждены кровли 21 жилого дома, подтоплены пять жилых домов и 18 дворов.