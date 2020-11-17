Считают, что достигли баланса между работой и личной жизнью, 48% работающих жителей России. Больше уделяют внимания карьере 38%, сосредоточены на личной жизни 3%, показало исследование рекрутингового агентства Superjob.ru.

Наиболее эффективно сочетать труд и личную жизнь удается юристам (58%), бухгалтерам (54%) и экономистам (53%). Работа чаще в приоритете у программистов и руководителей (по 49%), пиарщиков и логистов (по 45%) и врачей (46%).

Наиболее эффективно сочетать рабочие обязанности и личную жизнь удается молодёжи 24 лет (58%). Люди, состоящие в браке, чаще холостых и незамужних считают, что достигли баланса: 51% и 38% соответственно.

Опрос проведен 30 октября — 11 ноября 2020 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 526 населенных пунктах.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным опроса, главным условием хорошей занятости стабильность считают 76% граждан РФ.