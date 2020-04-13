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Минкомсвязи сообщило о новых вывозных рейсах, которые должны доставить застрявших за границей россиян на родину. В ближайшее время планируется перевезти около пяти тысяч человек.

Самолёты вылетят из Мадрида, Амстердама, Денпасара, Антальи, Подгорицы, Стамбула, Нью-Йорка и Гоа. Все они направятся в Москву, лайнер из Мадрида сделает остановку в Санкт-Петербурге, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что авиакомпания «Аэрофлот» совершила вывозной рейс из Таиланда. Лайнер успешно прибыл в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково. На борту было 109 граждан России. После приземления людей осматривали медики и сотрудники Роспотребнадзора.

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