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В Подмосковье число зараженных новым типом коронавирусом COVID-19 увеличилось почти до четырех тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом.

Так за сутки было зарегистрировано 428 новых случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 3954 граждан.

Кроме того, жертвами заболевания стали 40 пациентов. Излечились от коронавирусной инфекции в регионе 162 человека.

В оперштабе уточнили, что заболевание зафиксировано в 61 округе Подмосковья.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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