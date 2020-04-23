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К утру 23 апреля число зараженных коронавирусом в Москве выросло до 33 940 человек, 2448 из них уже выздоровели, 288 пациентов скончались. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в городе выявили 1959 новых зараженных. Как писал «Рамблер», за прошлые сутки прирост зараженных в столице составлял 2548 человек, днем ранее — 3083.

Хотя прирост зараженных в Москве падает, число госпитализаций выросло с 1400 четыре дня назад до 1900 за последние сутки, подчеркнули в штабе.

На Москву приходится больше всего зараженных, выздоровевших и умерших по России.

За ней следуют Подмосковье (7278 заразились, 186 выздоровели, 56 умерли) и Санкт-Петербург (2458 заразились, 368 излечились, 17 скончались).

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