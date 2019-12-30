29 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах по состоянию на 3:45 понедельника, 30 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Сложнее всего ситуация в Домодедово. Там задержано 14 рейсов, еще пять отменены.

В Шереметьево задерживаются 10 рейсов.

В аэропортах Внуково и Жуковском изменений в расписании нет.

6 декабря стало известно, что о своих правах при задержке авиарейса не знают 85% пассажиров. При этом 25% не подают заявлений на получение положенных им компенсаций.