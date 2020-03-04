В московских аэропортах 4 марта отменено и задержано 29 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 06:33 мск в Шереметьево задержано три рейса. Еще 11 задерживаются во Внуково.

В Домодедово семь рейсов отменено, восемь задержано. В Жуковском изменений в расписании нет.

Причины задержек и отмен рейсов не уточняются.

В конце февраля российское посольство сообщило, что авиасообщение между Россией и Италией, несмотря на распространение коронавируса в нескольких итальянских городах, осуществляется без ограничений.