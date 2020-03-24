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В московское метро за 23 марта не пустили 183 человек с повышенной температурой. Об этом сообщает агентство «Москва».

«183 человека с температурой не поехали вчера на метро. Доброе утро и не болейте», — заявили в департаменте транспорта.

Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что метро не будут закрывать из-за ситуации с коронавирусом. Он объяснил, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. В случае закрытия метро его работу пришлось бы восстанавливать в течение полугода.

Для обеззараживания вагонов, станций и тоннелей метрополитен закупил 14 тонн дезинфицирующего средства. Все поверхности, к которым прикасаются пассажиры, тщательно дезинфицируются не менее одного раза в 1,5 — 2 часа. Особое внимание уделяется ручкам входных дверей, терминалам для оплаты банковскими картами, турникетам и поручням эскалаторов.

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