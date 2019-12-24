18 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах по состоянию на 2:00 среды, 25 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Сложнее всего ситуация в Домодедово. Там задержан один рейс, еще 14 отменены.

В Шереметьево задерживаются два рейса, во Внуково — один задержан и один отменен.

Изменений в расписании аэропорта Жуковский нет.

6 декабря стало известно, что о своих правах при задержке авиарейса не знают 85% пассажиров. При этом 25% не подают заявлений на получение положенных им компенсаций.