со ссылкой на индийские СМИ.

«В этом году до июня 2020 года 14 индийцев были убиты и 88 получили ранения в результате более чем 2 432 неспровоцированных нарушений режима прекращения огня, совершенных пакистанскими войсками», – приводят СМИ слова источника в правительстве республики.

Отмечается, что в Нью-Дели также выразили глубокую озабоченность из-за продолжающейся поддержкой Исламабадом трансграничного проникновения террористов, в том числе под прикрытием огнем.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как в августе прошлого года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы с меньшими, чем штат, правами).

Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

В начале мая радио Sputnik сообщило, что Индия жестко отреагировала на появление вертолетов Китая у своей границы.

Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.