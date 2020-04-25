В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 168 055 человек, в стране проведено уже более 2,7 млн тестов на коронавирус. Об этом говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора о недопущении распространения заболеваний, вызванных этим вирусом, выпущенном в субботу, 25 апреля.

Отмечается, что по состоянию на 24 апреля в стране провели 2 млн 721,5 тыс. тестов на наличие коронавируса.

Накануне Роспотребнадзор сообщал о более 161 тыс. находящихся под наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус. На тот момент провели более 2,5 млн тестов на эту инфекцию, из которых 150 тыс. проверок — за последние сутки.

По последним данным оперштаба на пятницу, общее число заразившихся в России достигло 68 622.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что в России невысокая заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения — страна находится в шестом десятке всех государств на сегодняшний день.

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