Почти 140 тысяч человек готовы стать добровольцами при испытании вакцины от коронавируса в США, сообщила газета USA Today со ссылкой на главного инфекциониста страны Энтони Фаучи.

По ее данным, на испытания записались 138 600 человек, это почти равно числу умерших больных с коронавирусом на территории США.

«Поэтому мы оптимистичны и считаем, что сможем получить достаточно участников достаточно быстро», — сказал Фаучи.

Чтобы собрать такое количество добровольцев, Национальным институтам здравоохранения понадобилась всего неделя.

Для третьей фазы клинических испытаний вакцин от фирм Moderna, Pfizer BioNTech, AstraZeneca и Inovio требовалось 120 тысяч человек, на подходе новые разработки вакцин.