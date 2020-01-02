В России в новогодней лотерее помимо 1 млрд рублей, который выиграл билет из Москвы, были разыграны призы по 1 млн рублей. Эти выигрыши получат 99 человек, рассказали 2 января в пресс-службе «Столото».

«Помимо 1 миллиарда рублей было разыграно 105 призов по миллиону рублей», — цитирует «РИА Новости» сообщение организатора лотереи.

Оставшиеся шесть призов по миллиону поделили между собой несколько билетов.

Москва и Московская область стали лидерами в рейтинге самых везучих регионов по количеству миллионеров: здесь по 1 млн рублей выиграли сразу 20 жителей. Также в топ везучих регионов попала Башкирия, Санкт-Петербург, Ростовская, Свердловская и Новосибирская области.

В новогоднем розыгрыше участвовало 28 801 695 билетов, сумма всех выигрышей составила 3 507 979 503 рубля.

Ранее сообщалось, что победитель, выигравший в Москве 1 млрд рублей в новогоднюю лотерею «Столото», получит сумму за вычетом подоходного налога в 13%. Деньги будут перечислены на счет, который укажет победитель.