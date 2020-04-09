1459 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов», — говорится в сообщении.

При этом число выздоровевших за сутки составило 118.

Больше всего новых пациентов в Москве — 857. Общее число инфицированных в столице — 6698. Затем следуют Московская область (199), Санкт-Петербург (44), Брянская область (40) и Республика Коми (31). В других регионах зарегистрировали 24 и менее новых случаев.

Таким образом, общее число заболевших в России на сегодняшний день — 10 131 в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор сообщил о том, что в стране было проведено более 1 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение сейчас находятся 171 тыс. человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Позже режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.